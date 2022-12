Twee jaar celstraf en jeugd-tbs voor schutter 'liquidatie op bestelling' in Amstelveen

Een 21-jarige man is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van moord op een 56-jarige man in Amstelveen. Hij en een 17-jarige jongen bereidden de moord samen voor, oordeelt de rechtbank. De 17-jarige jongen loste de dodelijke schoten en krijgt de maximale jeugddetentie van twee jaar en jeugd-tbs (PIJ-maatregel) opgelegd.

Het slachtoffer werd op 22 december vorig jaar neergeschoten op de Wieringerstraat. Hij was in eerste instantie aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens Het Parool betrof het de crimineel Itzhak Meiri, die terugkwam van een tandartsbezoek.

Bij de schietpartij werden zeker zeven schoten gelost, waarbij een van de kogels was afgevuurd in de richting van een speelveldje waar kinderen aan het spelen waren. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer meerdere dagen werd gevolgd en opgewacht. Een dag na de liquidatie werd de 21-jarige verdachte aangehouden, enkele weken later op 11 januari werd de 17-jarige opgepakt.

Veel bewijs op telefoons

De politie kwam de twee op het spoor dankzij een peilbaken dat de politie onder de auto van het slachtoffer aantrof. Dat baken kon worden gelinkt aan de telefoon die de 21-jarige verdachte gebruikte. Op het baken werden DNA-sporen van beide verdachten aangetroffen.

Ook trof de politie veel bewijs aan op de telefoons van het tweetal. Op de telefoon van de 17-jarige jongen werd onder andere een rap aangetroffen waarin hij de naam van het slachtoffer noemde. Op de telefoon van de 21-jarige man stonden onder andere beelden van 'proefschieten' in het Bijlmerpark, enkele dagen voor de moord. In zijn kelderbox werd kleding aangetroffen met schotresten en het DNA van de 17-jarige.

Zwaarste jeugdsanctie

Het Openbaar Ministerie wilde dat de 17-jarige jongen werd veroordeeld volgens het volwassenenrecht. "Wat het OM betreft gaat het hier om een feit met een uiterst volwassen karakter. Een liquidatie op bestelling tegen betaling", zei de officier van justitie eerder op zitting.

Daar gaat de rechtbank niet in mee. Volgens de rechtbank functioneert de jongen op een niveau dat bij zijn leeftijd past en kampt hij met problematiek waarbij langdurige behandeling nodig is om tot een gedragsverandering te komen. Deskundigen gaven bovendien aan dat het daarbij noodzakelijk is dat die behandeling een pedagogische en affectieve component bevat. Dit is niet mogelijk in een tbs-kliniek

De opgelegde PIJ-maatregel is de zwaarte jeugdsanctie die zeven jaar kan duren en waarvan de mogelijkheid bestaat die daarna om te zetten naar een voor onbepaalde duur verlengbare tbs-maatregel