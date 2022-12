Koopkrachtcrisis NL V Gratis supermarkt nu permanent in Czaar Peterstraat: "Laat zien dat het hard nodig is"

De 'omgekeerde' supermarkt 'Tkramrepus" opende vrijdag een permanent filiaal in de Czaar Peterstraat in het centrum. Het concept van studentenorganisatie Knappe Koppen, waar je producten niet haalt maar brengt, resulteerde eind vorig jaar in een driedaagse pop-upstore aan de Prinsengracht. Hier kunnen mensen die het hard nodig hebben vanaf januari de producten in de supermarkt op komen halen.

Bij de opening namen de bezoekers veel producten mee. "En dat is precies wat hard nodig is", vertelt Sybren Brands, een van de initiatiefnemers. "We kregen de vraag vanuit de gemeente en de Voedselbank of we niet een permanente locatie konden openen. Stijgende energieprijzen, hoge inflatie, het is nu nog noodzakelijker dan ooit. De afgelopen twee maanden is het aantal klanten van de Voedselbank met 25% gegroeid. Het is tijd voor actie." "Pasta, bonen, pindakaas, een hele tas vol", heeft een van de bezoekers meegenomen. "Houdbare producten, daar vroegen ze om." Vanaf januari is het de bedoeling dat er naast het brengen, ook producten kunnen worden afgehaald. "Mensen die de hulp hard nodig hebben kunnen vanaf dan per bezoek vijf artikelen shoppen", vertelt Brands.

Quote "We hopen dit concept als blauwdruk naar andere steden te kunnen brengen" SYBREN BRANDS, OPRICHTER 'TKRAMREPUS'

Na een dankwoord van zowel de stadsdeelbestuurder als de Voedselbank, verzamelen de meesten mensen zich weer voor de ingang van de supermarkt, waar warme chocomel geschonken wordt. "Ik vond het zo'n mooi initiatief dus ik wilde zeker even bij de opening zijn", vertelt een van de bezoekers buiten. "Het is heftig om te horen hoeveel mensen er bij de voedselbank moeten aankloppen. Ik zit er over na te denken om vrijwilliger te worden." De organisatie van de omgekeerde supermarkt hoopt het in de toekomst niet bij één filiaal te houden. "Niet simpelweg een winkeltje openen, tafel er in, en we zijn een supermarkt", aldus Brands. "We willen echt het gevoel van een supermarkt uitstralen, dus met design, schappen, zo'n soort beleving. We hopen dan ook het komende jaar alle gemeentes uit te nodigen en dit concept als blauwdruk naar andere steden te kunnen brengen."