Het WK is voor Oranje voorbij, alle Ajacieden zijn inmiddels terug. Met Kale & Kokkie kijken we vooruit naar de finale tussen de voetbalgrootmachten Frankrijk en Argentinië. En hoe staat het ervoor met de herstelwerkzaamheden in de Johan Cruijff Arena? "Het vertrek van Daley Blind kan het begin zijn van een leegloop bij Ajax."