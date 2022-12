Waaghalzen op de Bosbaan: "Als half Amsterdam hiernaartoe komt, hou ik mijn hart vast"

Onder meer Amsterdammer Billy Hoogstraten schaatste er een rondje. Maar zijn advies is om er zeker niet met z'n allen op te gaan. "Ik zie de brandweerwagens en ambulances hier morgen al staan, als half Amsterdam hier gaan schaatsen."



In landelijk Noord moest de brandweer vandaag al in actie komen. Bij de Liergouw moest een schaatser iets na 16.00 uur uit het water worden gered. De brandweer deed dat met een uitschuifbare ladder. De schaatser is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.