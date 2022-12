Ajax-pechvogel Kaplan weer maanden aan de kant met knieblessure

Dat is te lezen op de Ajax-website. Ajax nam de 19-jarige verdediger deze zomer over van Trabzonspor, maar hij maakte nog niet zijn debuut in Ajax 1. Dat kwam mede door een eerdere blessure aan zijn linkerknie. Tijdens een wedstrijd bij Jong Turkije liep Kaplan in september een gedeeltelijke scheur aan zijn kruisband op.

Vanwege die blessure kon Kaplan een tijd niet in actie komen, maar de afgelopen tijd trainde hij weer mee en hij stond vorige week zelfs in de basis bij het oefenduel met FC Volendam (5-4 winst). Volgens Ajax is Kaplan inmiddels succesvol geopereerd.