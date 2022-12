Zestien woningen in Rivierenbuurt ontruimd na grote brand

In een dak van een woning aan de Trompenburgstraat in de Rivierenbuurt is vanmiddag een brand ontstaan. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust, maar is nog bezig met sloop- en nabluswerkzaamheden. Zestien woningen werden door de brandweer ontruimd.

De brand ontstond rond 14.50 uur. Volgens een buurtbewoner is de brandweer uitgerukt met in ieder geval zes brandweerwagens. Of de bewoners van de zestien woningen die zijn ontruimd straks terug naar binnen mogen, moet nog worden beoordeeld.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het nog lastig te beoordelen hoe de brand precies is ontstaan. Omdat de brand in het dak van woning woedde, was het voor de brandweer lastiger om de brandhaard te bereiken. Uit voorzorg waren zij daarom met een groot aantal brandweerlieden aanwezig.