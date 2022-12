Veel ongelukken door gladheid, auto's glijden dwars over de snelweg

De gladheid zorgde zondagavond en -nacht voor een hoop incidenten op de weg. Hoeveel dit er rondom Amsterdam waren, is voor Rijkswaterstaat lastig te zeggen. Op beelden die AT5 opgestuurd kreeg, is te zien dat het op de A4 bij Sloten spekglad was. Meerdere auto's glijden de weg over.