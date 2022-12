Kijken naar Koppen: Frankrijk verliest na bloedstollende finale toch van Argentinië

Het was een spannende middag voor de Franse Philippe Magdalena, die de wedstrijd vanuit zijn woonkamer zag. 80 minuten lang verliep de wedstrijd in het voordeel van de Argentijnen. "Argentinië verdeelt het spel heel goed. We moeten beter ons best doen om te winnen", zegt Philippe. Wonderbaarlijk wisten de Fransen toch nog op gelijke hoogte te komen.

Vanaf de 2-2 liep de spanning hoog op want Frankrijk kon dus nog winnen. In de verlenging scoorde Argentinië de derde op de avond en daarmee leek het voorbij te zijn voor Philippe en het Franse elftal. Tot Kylian Mbappé opnieuw scoorde. Dat betekent dat de wedstrijd besloten moest worden in een penaltyreeks.

Na de penalty's was het uiteindelijk Argentinië die de beker in ontvangst mocht nemen. Daarmee is het voor het eerst in vijf pogingen voor Lionel Messi dat hij een WK wint. "Stiekem ben ik ook wel een beetje blij voor hem dat het hem gelukt is", zegt de Franse Philippe. Daarnaast ziet hij ook in dat dit een mooie reis is geweest voor Les Bleus: "We hebben niet ons derde sterretje, maar Frankrijk moet toch wel blij zijn met de hele mooie prestatie dit WK."