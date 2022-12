Stad NL V Heeft deze straat wat saus nodig? De Straten in de Middelhoffstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Middelhoffstraat in Amsteldorp.

Amsterdam staat bekend om de gezelligheid, reuring, drukte, overlast, maar vooral een goede sfeer. Vandaag zijn we in een straat waar dat op het eerste gezicht niet echt aanwezig is. Fleuren in dit geval de bewoners de straat een beetje op?

Gert-Jan is een levensgenieter die regelmatig een borreltje drinkt. Hoe kan het ook anders als je zelf de drank maakt? Hij maakt van de alcohol die er al bestaat iets nieuws, door bijvoorbeeld kruiden en schaafjes eikenhout toe te voegen. “Het is geen illegaal gebeuren, want ik stook niet”.

Quote “Het is geen illegaal gebeuren, want ik stook niet”. GERT-JAN

We worden tijdens onze wandeling naar Berry verrast door een bijzondere act. “Er wordt verwonderd gekeken, want dat zijn ze hier niet gewend”. Op de kop staan, in de spagaat, je kan het zo gek niet bedenken of Froukje kan het met haar lichaam. We kunnen wel zeggen dat ze de straat behoorlijk heeft opgefleurd.

Waarom zou je in zo'n rustige straat een winkel openen? Hier komt toch geen hond? Berry bevestigt dan ook dat de straat niet erg spannend is. “Een beetje sausier zou het inderdaad wel kunnen”. Die gaat hij dus maken.

Quote “Een beetje sausier zou het inderdaad wel kunnen” BERRY

RECEPT SAUS VAN BERRY: Hou er rekening mee dat goede saus tijd kost! Dus begin op tijd, de tomaten moeten lang in de oven. Velen willen het snel doen en roosteren op hoge temperatuur. Dat kan ook , maar dan wordt het toch wat minder lekker. Tweede punt is dat je de beste kwaliteit ingrediënten gebruikt, dat is de helft van het eindresultaat! Dus zoveel mogelijk vers en van goede kwaliteit. Ingrediënten: Cherry tomaatjes (vers, dus niet uit blik!)

Basilicum (vers)

Thijm (vers)

Oregano (mag gedroogd)

Marjolein /majoraan (mag gedroogd)

peper

zout

olijfolie (goede extra virgin, ‘de Ritis’ bijvoorbeeld)

Passata (gezeefde tomaten, eventueel uit pak/blik)

Rode wijn (gebruik wat van de wijn die je er bij gaat drinken , de Kompassus Colheita Tinto bijvoorbeeld)



Kompassus Colheita 1) Verwarm de oven voor op 80°



2) Halveer de tomaatjes en leg ze met het vel naar beneden in een met olijfolie ingevette ovenschaal (zodat ze in hun eigen vocht kunnen garen)



3) Bestrooi ze met de oregano, Thijn, marjolein en peper/zout.



4) Zet de schaal in de warme oven en laat ze enkele uren rustig opwarmen. Tijd is erg afhankelijk van de oven, dus hou ze goed in de gaten. Zorg dat ze flink in volume afgenomen zijn.



5) Snij de basilicum fijn en bewaar de helft om later mee te kunnen garneren.



6) Als de tomaten klaar zijn doe je ze in een ruime pan.



7) Voeg wat passata toe zodat het een mooi sausje wordt en verwarm op een laag pitje onder voortdurend roeren.

8) Voeg een lekkere scheut van de rode wijn toe en laat meepruttelen. Als de kinderen mee-eten, wat langer, zodat alle alcohol er uit gekookt is.

9) Nu kun je het geheel naar eigen wens op smaak gaan brengen. Voeg daarvoor de basilicum toe en eventueel nog wat van de andere kruiden en/of peper en zout.



10) Kook ondertussen de ravioli volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat die met wat kookvocht in de saus nog een minuutje of 2 meekoken.



11) Serveer met Parmezaanse kaas en garneer met de basilicum.

Eet smakelijk!