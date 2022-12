Uit VUmc weggelopen man (78) weer terecht

De 78-jarige man die maandag wegliep uit het VUmc in Zuid is weer terecht. Hij is in Amsterdam aangetroffen, meldt de politie.

Op camerabeelden was te zien dat de bejaarde maandag aan het begin van de avond de lift naar beneden nam en op straat aan mensen de richting vroeg. Hij verdween uiteindelijk uit het zicht van de camera's.

Bij zijn familie waren er grote zorgen en ook de recherche was naar hem op zoek. Via Burgernet werd gevraagd naar de man uit te kijken. Waar in Amsterdam hij is aangetroffen is niet bekendgemaakt.