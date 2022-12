Dak- en thuislozen genieten van jaarlijks kerstdiner: "We worden enorm in de watten gelegd"

Dak- en thuisloze Amsterdammers hebben genoten van de jaarlijkse kerstmaaltijd van het Leger des Heils. In de Koepelkerk in het centrum zaten meer dan driehonderd mensen aan het driegangendiner en luisterden naar het kerstverhaal en muziek. "Vier sterren bij het Leger des Heils".

"Dit kerstfeest is voor heel veel verschillende mensen", vertelt Ed Bosma van het Leger des Heils. "Voor mensen die dak- en thuisloos zijn, mensen die eenzaam zijn en voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Eigenlijk een hele brede groep van mensen die graag het kerstfeest samen willen vieren."

Het kerstdiner valt in de smaak bij de gasten, waarvan een aantal nog bijkomt van de kou van de laatste dagen. "Gelukkig is het nu weer wat warmer, maar we moesten de kou weer weerstaan. Dat was wennen. Veel koude vingers en voeten"', vertelt een gast.

Op het menu stond onder andere een waldorfsalade, entrecote en bavarois. "Het is een speciale avond waar we samen gelukkig mogen zijn. Ik zie ook al veel mensen die ik de afgelopen jaren hier heb ontmoet", vertelt een gast. "En het eten smaakt ook heel goed!"