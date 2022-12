Vanaf vanavond weer kaarsjes voor troost op Mercatorplein

De kas staat er tot 1 januari en is elke dag van 12.00 tot 20.00 geopend. Vrijwilligers staan bij de kas om uitleg te geven. "We hebben zo weinig ruimte voor rouw in het publieke domein. En rouw ís ook moeilijk om te moeten doen én voor degenen om de rouwenden heen. Het is een zegen om een kaarsje te kunnen branden op zo’n veilige en transparante plek", zegt initiatiefnemer Rikko Voorberg.

Fenna Ulichki, stadsdeelvoorzitter van West, zal de opening vanavond verrichten. De opening begint 20 december om 19 uur bij Buurtwerkplaats Midwest op Cabralstraat 1, met verhalen en een optreden van Noam (Nani) Vazana, samen met zangeres Alice Hoolsema en de islamitische zanger Hicham Laarari. Zij worden begeleid door violist Moniek De Leeuw, bekend van The Balcony Players en door gitarist Eelke Mastebroek.