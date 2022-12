FNV Horeca start toch geen meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een onderschat probleem in de horeca en daarom moet er een meldpunt komen. Dat liet de FNV Horeca begin dit jaar aan AT5 weten. Nu heeft de belangenorganisatie toch besloten geen eigen meldpunt in te richten. "Het bleek heel complex."

"Elke avond kon er wel iets gebeuren, van een opmerking tot slaan op je bil tot aan heftigere dingen zoals in je tieten knijpen", vertelde Brechje Bevers in mei 2022 AT5. Bevers werkte van haar 19e tot 23e in een kroeg in Amsterdam waar ze meerdere malen te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Edwin Vlek van FNV Horeca maakt zich zorgen over het gedrag, zo vertelde hij in mei tegen AT5. "Er moet een meldpunt komen om zo laagdrempelig mogelijk te maken, dat werknemers die hiermee te maken gaan krijgen zich gaan melden"

Quote "Het bleek toch bewerkelijker en ingewikkelder dan gedacht" Edwin Vlek, FNV Horeca

Een aantal maanden later heeft FNV Horeca toch besloten geen eigen meldpunt in te richten. "Het bleek toch bewerkelijker en ingewikkelder dan gedacht" vertelt Vlek. De organisatie deed onderzoek om een meldpunt te gaan starten. "We vinden dat het goed en zorgvuldig moet gebeuren," aldus Vlek. Uit dit onderzoek kwam echter dat ze toch niet de juiste expertise hebben en daarom niet de partij zijn om een meldpunt te starten.

De belangenorganisatie wil dat het onderwerp wel onderdeel blijft van gesprekken die zij hebben met individuele werkgevers en werkgeversorganisaties. Ook is er een hand-out ontwikkeld naar aanleiding van meerdere signalen in meerdere sectoren. "Deze is niet specifiek voor de horeca, maar sluit wel aan bij de behoefte die er is." Hieronder de special die AT5 begin dit jaar maakte over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de horeca.