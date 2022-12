Piet Heintunnel bijna klaar, wij testen de veiligheid: "Calamiteit, AT5 is gestrand"

De Piet Heintunnel kan bijna weer open na een renovatie van anderhalf jaar. Er waren figuurlijk gezien wat 'hobbels' op de weg, waardoor de opening meerdere keren is uitgesteld. Nog steeds is niet duidelijk wanneer de tunnel precies open mag, al is die volgens de projectmanager al wel veilig: "Alle installaties zijn gesloopt en opnieuw opgebouwd."

Met Serry Kroese kijken we mee in de verkeerscentrale naar de nieuwe bediening, met Renard Kox kijken we naar de achterliggende techniek en met Jeffrey van Korlaar vluchten we zelf de tunnel uit om de nieuwe veiligheidssystemen te testen. Bekijk de reportage hier:

De nooddeuren, het ventilatiesysteem, de brandkasten, de camera's, de bedieningspanelen, de vluchtroutes... Alles is net iets veiliger dan de tunnel eerst was. "Het is net als bij een mobiele telefoon", zegt projectmanager Uitvoering, Jeffrey van Korlaar. "Vijftien jaar geleden liep je met een Nokia 3310 en kijk wat je nu met een mobiel kan. Datzelfde geldt voor tunnelinstallaties."

Nieuwe wet

De tunnel was dus niet per se onveilig voor de renovatie begon. Toch veranderde in 2013 al de Europese Tunnelwet, omdat er in Zwitserland dodelijke slachtoffers vielen bij ongelukken in tunnels. "In Nederland is het veiligheidsniveau wel vrij hoog", vertelt Van Korlaar. In 2019 zouden alle tunnels aan de nieuwe veiligheidseisen moeten voldoen.

Maar dat gebeurde niet. De Piet Heintunnel, die in 1997 opende, werd vijfentwintig jaar niet grondig gerenoveerd. Er werden in de tussentijd een aantal maatregelen genomen, maar tot een echte renovatie kwam het niet. In 2019 vroeg AT5 aan toenmalig wethouder Verkeer, Sharon Dijkstra, hoe dat kwam. "Amsterdam worstelt met het introduceren van de veranderingen die nodig zijn", zei ze. "Er zijn een aantal aanbestedingen georganiseerd, maar het is nog niet gelukt om het voor elkaar te krijgen."

Achttien maanden

Ook moest het budget drie keer worden verhoogd in al die jaren, om te voldoen aan de veiligheidseisen. In juni 2021 kon de renovatie dan eindelijk van start gaan. Aanvankelijk zou die vijftien maanden duren, maar inmiddels duurt de renovatie achttien maanden en is er nog geen nieuwe einddatum gesteld.

De Piet Heintunnel was de eerste tunnel in Amsterdam die nu met de nieuwe besturing en bediening werkt. De Michiel de Ruijtertunnel, de Spaarndammertunnel, de IJtunnel en de Arenatunnel zullen de aankomende jaren onder handen worden genomen.