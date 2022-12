Bewoners Vijzelgracht zonder drinkwater na urenlange lekkage

De Vijzelgracht in het centrum is vanmiddag uren dicht geweest vanwege een waterlekkage. Er zijn verschillende kelders ondergelopen. Bewoners zitten inmiddels zonder (drink)water.

De brandweer werd rond 14.45 uur gealarmeerd. Daarna sloten agenten de straat af, waardoor al het verkeer urenlang niet door de straat kon rijden. Tram 24 van het GVB moest daardoor in beide richtingen omrijden. "Dat was puur omdat we niet wisten wat de situatie zou doen", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Op Station Vijzelgracht druppelde er water naar binnen. Waternet heeft de bewuste leiding inmiddels gerepareerd. De straat is vrijgegeven. De brandweer is nog met een wagen ter plaatse, om het water 'voor zover dat gaat' uit de kelders te pompen. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat duurt en hoe groot de schade is.

Om te zorgen dat bewoners toch nog water hebben om bijvoorbeeld te kunnen koken, brengt Waternet twee 'waterwagens' naar de Vijzelgracht.