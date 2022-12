Amsterdammers verbruiken acht procent minder aardgas dan vorig jaar

Amsterdamse huishoudens verbruiken dit jaar acht procent minder aardgas dan in 2021. Het is een prognose op basis van cijfers van netbeheerder Liander tot en met september van dit jaar. Belangrijkste factor voor de mate van besparing blijkt het bouwjaar van een woning.

Dat komt naar voren uit een analyse van onderzoeksbureau O&S van de gemeente, dat keek naar het aardgasverbruik van huishoudens in de metropoolregio Amsterdam.

Huishoudens in woningen van na 2000 verbruiken tot wel vijftig procent minder gas dan woningen van voor 1945, blijkt uit het onderzoek. Dit heeft vermoedelijk vooral te maken met de isolatie, die in nieuwere woningen over het algemeen beter is dan in oudere woningen. Dat oudere woningen meer verbruiken is geen nieuws, maar het bouwjaar van een woning blijkt nu dus ook een indicator voor de mate van besparing.

Inkomen als factor

Het onderzoek van O&S laat namelijk zien dat iedere tien jaar dat een woning ouder is, 0,1 procentpunt meer bespaard wordt. De verwachte besparing in een woning van voor 1920 is dus ruim een procentpunt meer dan die in een nieuwe woning.

Datzelfde patroon is te zien bij woningen met een energielabel van D of lager. Dat zijn woningen die relatief slecht geïsoleerd zijn. In die woningen is de reductie sterker, zo'n tien procent ten opzichte van 2021, dan in woningen met energielabel A, B of C. In die woningen is de reductie zo'n 7,5 procent sterker dan in 2021.

De besparing van aardgasverbruik bleek iets minder in buurten waar het gemiddelde inkomen lager wordt geschat. Dat komt volgens O&S mogelijk doordat huishoudens in die buurten minder mogelijkheden hebben om hun verbruik te verminderen.

Ouderen verbruiken minder

Wat ook een factor is voor de mate van aardgasverbruik, is het aantal ouderen in een wijk. Gebieden met het grootste aandeel ouderen reduceren een procentpunt meer aardgas dan gemiddeld. Dat duidt er volgens O&S op dat ouderen net wat meer doen om minder te verbruiken. Zij zetten vermoedelijk eerder de verwarming wat lager of nemen eerder isolatiemaatregelen.

In september deed Liander ook een prognose, toen werd verwacht dat het aardgasverbruik in de stad met tien procent zou dalen ten opzichte van 2021. Dat lijkt nu dus iets minder te zijn.