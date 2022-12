Laatste raadsvergadering van 2022: "Het was best een ingewikkeld jaar"

Woensdag en donderdag komt de gemeenteraad voor de laatste keer dit jaar bij elkaar. Een jaar dat in het teken stond van de verkiezingen op 15 maart, maar ook de oorlog in Oekraïne en de gierende inflatie waardoor voor meer Amsterdammers in de financiële problemen komen.

"In de exitpolls waren wij weg, maar we zijn als een feniks uit de as herrezen", blikt fractievoorzitter Boomsma terug.

"Ik was heel blij dat de PvdA de grootste partij werd. Marjolein (Moorman, red.) schuift nu een beetje weg, maar wie weet zitten we binnenkort wel in een vereniging. Ik was heel tevreden met de uitslag. Het was voor mij ook belangrijk dat dezelfde coalitie een duidelijk mandaat kreeg om door te gaan", zegt Groot Wassink.

Nadat alle stemmen van de in negatieve zin historische verkiezingen - de opkomst was nog nooit zo laag - geteld waren, kon dezelfde coalitie, minus de SP, door. En daar zit de sfeer er zichtbaar goed in, zo blijkt als wij wethouders Reinier van Dantzig en Rutger Groot Wassink spreken.

Er kwamen na de verkiezingen 26 nieuwe raadsleden bij, maar er werden ook oude bekenden herkozen. "De verkiezingen waren voor ons een hele lekkere frisse start", zegt Annabel Nanninga van Ja21. "Het is een mooi jaar met heel veel nieuwe mensen. Het is een andere raad dan in de vorige termijn. Het begint een beetje op stoom te komen. Of ze kritisch genoeg zijn? Nee, haha. Ik ga geen collega-raadsleden venijnig recenseren, dat past niet bij de kerstgedachte. Het voordeel van veel nieuwe mensen is het frisse elan, maar een beetje politiek haaibaaien en als oppositie verenigd je tanden laten zien, kan nog beter."

"We kwamen uit een lockdown, er moest een verkiezingscampagne komen en er is een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne"

Eén van die nieuwkomers in de raad is pro-Europese partij Volt. Fractievoorzitter Juliet Broersen: "Het bevalt heel erg goed, maar het is af en toe nog wel een beetje uitzoekwerk. Hoe het hier überhaupt gaat, je moet je collega's leren kennen. En stukken waar bijvoorbeeld al jaren over wordt gesproken, daar val je nu in. Dat is ook mooi, want de dingen die je eerst voorbij zag komen, daar mag je nu ook iets van vinden."

Wethouders

En sommige raadsleden maakten dit jaar de overstap naar het stadsbestuur. Zo werd Reinier van Dantzig wethouder, na jarenlang fractievoorzitter te zijn geweest. "Wij zitten meestal schuin tegenover elkaar", zegt Van Dantzig, die naar Groot Wassink kijkt. "Het gaat in het college volgens mij hartstikke goed en we werken met een fijne coalitie. We kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, dat helpt ook. Het was best een ingewikkeld jaar. We kwamen uit een lockdown, er moest een verkiezingscampagne komen en een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Alles werd ingewikkeld, er was weinig geld in de gemeente en de economie valt tegen met de gierende inflatie."