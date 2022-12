Wethouder gaat Kwekerij Osdorp niet meer redden: "We deden het beste dat we konden"

Wethouder Shula Rijxman (Zorg) blijft erbij: Kwekerij Osdorp kan niet meer blijven bestaan. Landzijde, de organisatie achter de Kwekerij, kreeg te weinig geld bij de aanbesteding en de wethouder ziet geen oplossing meer om de dagbesteding voor verslaafden en mensen met psychische problemen te redden.

Het verdwijnen van de Kwekerij is al meerdere keren besproken in de Stopera. Oppositiepartijen dienden vandaag een voorstel in om toch geld uit te trekken om de locatie toch voort te laten bestaan. "Op het moment dat je met de fiets tegen de boom dreigt te rijden, dan gooi je je stuur om, dan stuur je bij", vond SP-fractievoorzitter Remine Alberts. Aanbesteden leidt volgens de SP'er tot een 'ongeluk in slow motion'. Geen ruimte Rijxman sprak van 'enorme emotie' bij alle betrokkenen in de afgelopen periode. "Een verkenner kwam al vrij snel tot de conclusie dat de Kwekerij niet voort te zetten was. Landzijde besloot zelf te kiezen de Kwekerij niet voort te zetten, omdat er financieel geen ruimte voor was." De wethouder zei dat er daarna snel geschakeld werd naar een oplossing. Cliënten kunnen terecht bij zorgaanbieders Cordaan, HVO-Querido en Pantar.

Ze noemde de conclusie ''helder maar jammer'. Rijxman zei blij te zijn met deze oplossing. "We did the best we could. Ik hoop voor ieder individu dat hij of zij goed kan opgevangen worden op andere locaties." Ook liet ze doorschemeren dat Landzijde 'niet voor niets' om minder plekken voor de Kwekerij had gevraagd. "Het ging en gaat niet zo goed met de Kwekerij. Er was een financieel- economisch vraagstuk. H oe hard het ook klinkt, want het gaat over mensen , maar daar hadden w e mee te maken."

Quote "Ik kan niet zomaar dwars door alle procedures en een aanbesteding, die is ook niet voorwaardelijk" Shula Rijxman, wethouder Zorg

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma vroeg of de Kwekerij dan gered kon worden als de gemeenteraad zou besluiten om er extra geld voor uit te trekken, door bijvoorbeeld miljoenen bij de voedselstrategie van de gemeente weg te halen. Maar dat ziet Rijxman niet zitten. "Ik kan niet zomaar dwars door alle procedures en een aanbesteding, die is ook niet voorwaardelijk. Dat zou ook gek zijn, dan heb ik juridisch ongelooflijk veel kwesties aan mijn broek hangen." De evaluatie kan pas over een halfjaar beginnen en zal waarschijnlijk eind volgend jaar klaar zijn. Later vandaag wordt er gestemd over het voorstel van de oppositie.