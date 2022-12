Wat is het best versierde kersthuis van Amsterdam?

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op een plek die vanuit de ruimte is te zien: Tuindorp Oostzaan.

Ook dit jaar gaan we op zoek naar het mooiste ‘kersthuis’ van de stad. Na een lange zoektocht hebben we een voorselectie van drie huizen gemaakt die, je gelooft het niet, alle drie in Tuindorp Oostzaan staan. De winnaar van dit jaar wordt gekozen door een jury bestaande uit niemand minder dan Joey Jaq. Deze bekende content creator kan met zijn Amerikaanse roots ons haarfijn uitleggen hoe je kerst naar een hoger plan tilt. Welk huis gaat er met de felbegeerde titel Kersthuis van het jaar 2022 vandoor?

Als we binnenkomen bij Johnny en Yvonne moeten we uitkijken waar we lopen, om niet te struikelen over alle kersthuizen. Alle soorten en maten, dat is ook niet gek want ze zijn er al 20 jaar mee bezig. Het is geen goedkope hobby vertelt Johnny: "Rond de 100 euro per huis". In de hoek van de woonkamer is een bijzonder plekje gemaakt voor hun overleden zoon. "Je ouders geef je een plaatsje maar dit kan je niet een plaatsje geven. Dit blijft altijd bij je.” Kerst blijft een moment om stil te staan bij zowel de mooie als moeilijke momenten.

Bij René en Karin stappen we een winterparadijs in. "We doen het voor de glimlach van de kinderen". Door de grote hoeveelheid opblaaspoppen is hun huis zelf bijna niet meer te vinden. Inmiddels zijn ze er al 10 jaar mee bezig, vertelt René. "We begonnen met plastic poppen, toen 1 opblaaspop, toen 2 opblaaspoppen”. Van dinosaurussen tot naakte kersmannen en vrouwen; we kunnen wel zeggen dat het een uit de hand gelopen hobby is.

Tenslotte de overvolle tuin van Rhia. De sneeuwpoppen en lichtjes vliegen je om de oren. Ook voor Rhia is dit al een jarenlange hobby. Het begon bij haar zoon die overenthousiast was, vanaf dat jaar is het een traditie om elk jaar een nieuw item te scoren. Maar is deze traditie van Rhia genoeg geweest om de prijs te winnen? Of gaan toch Johnny en Yvonne of René en Karin ervandoor met de prachtige titel?