Hennepkwekerij met 300 planten gevonden in appartement op Oostenburg

Agenten hebben onlangs een hennepkwekerij ontmanteld in een appartement aan de Touwbaan op Oostenburg. Dat gebeurde na 'signalen van enkele opvallende zaken rond de woning'.

De wijkagent had de signalen binnen gekregen. "De uitkomsten van nader onderzoek maakten dat wij toestemming kregen om binnen te treden", schrijft de politie op Instagram.

De deur was professioneel afgesloten en de planten waren bijna klaar om geoogst te worden. De politie vermoedt dat het pand al langere tijd in gebruik was als plantage.

Omdat hennepplantages een hoger risico op kortsluiting, brand en lekkage hebben noemt de politie het 'zeer gevaarlijk en onwenselijk'. Hennepplantages zijn volgens agenten te herkennen aan afgeplakte ruiten, een zoemend geluid, een hennepgeur, onbekende personen, het slepen met vuilniszakken en potgrond.