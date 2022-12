'Belg (27) opgepakt in Guinee voor wildwest-overval op waardetransport in Noord'

De 27-jarige Belgische crimineel Ibrahim A. is vorige week gearresteerd in Conakry, de hoofdstad van de Afrikaanse republiek Guinee, voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de gewapende overval op een waardetransport in Noord. De Belg zou de chauffeur zijn geweest van een van de vluchtauto's.

Dit meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. A. was in de Afrikaanse republiek ondergedoken, maar stond wel internationaal gesignaleerd voor zijn betrokkenheid bij de overval op Schöne Edelmetaal in mei 2021. Hij was eerder al door de Belgische politie geïdentificeerd als één van de overvallers, maar was volledig spoorloos.

Door samenwerking van de Guineese en Belgische politie kon A. in de nacht van 16 op 17 december worden aangehouden. De Belg was toen onderweg naar een nachtclub. Mogelijk wordt hij binnenkort uitgeleverd aan België.

Bestuurder

Bij de overval op het waardetransport wisten drie verdachten te ontkomen. A. was één van hen, volgens Het Parool zou hij de bestuurder zijn geweest van een van de vluchtauto's. In april van dit jaar werd er ook een 36-jarige Fransman aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de overval.

A. moet in België nog een vrij lange straf uitzitten voor vier overvallen. Hij kreeg een gevangenisstraf van 21 jaar, maar wist in 2020 te ontsnappen uit de Belgische gevangenis.