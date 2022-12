Zorgen bij brandweer nu 30 km per uur de norm wordt: "Dat betekent langere aanrijtijden"

De Amsterdamse brandweer maakt zich zorgen over het voornemen van de gemeente om op tachtig procent van de wegen in de stad 30 kilometer per uur als maximum in te stellen. "Nee, wij willen geen 30 kilometer per uur rijden als we naar een brand moeten. Dat betekent langere aanrijtijden", aldus brandweercommandant Tijs van Lieshout in AT5's Park Politiek. Ook de erbarmelijke staat van de bruggen en kademuren zorgt voor hoofdbrekers op de kazernes.

De maximumsnelheid gaat eind volgend jaar op veel plekken van 50 naar 30 kilometer per uur. De bedoeling van het college is dat het veiliger en schoner in het verkeer gaat worden. Deze aanpassing zorgt alleen voor langere aanrijtijden van de brandweer.

"Nee, wij willen geen 30 kilometer per uur rijden als we naar een brand moeten, maar willen ook niet met 80 door voetgangerszones rijden", aldus Van Lieshout. "We rijden normaal gesproken ongeveer 20 kilometer harder dan wat toegestaan is."

De brandweercommandant maakt zich dan ook zorgen over de aanrijtijden. "Ik snap het vanuit verkeersveiligheid. Er zijn meer verkeersdoden in de stad dan bij een brand. Als je een afweging van al die belangen maakt, snap ik dat verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stad heel belangrijk is."

Toegangswegen

Van Lieshout pleit voor een aantal centrale toegangswegen naar de stad waar hulpdiensten wél sneller kunnen rijden. "We zijn erover in gesprek, maar het is af en toe wel moeilijk om bij te komen en het belang van de hulpdiensten, ook de politie en brandweer, en de snelle aanrijtijden vorm te geven. Als je de aanrijtijden gaat verlengen en we komen veel later, dan moet je bijvoorbeeld allemaal hulpposten voor politie, brandweer of ambulance gaan bijbouwen om toch op tijd te zijn."

Drempels

De aangekondigde verkeersdrempels om weggebruikers te dwingen om af te remmen zijn funest voor het wagenpark van de brandweer. "Dan schrijven we brandweerwagens dubbel zo snel af. Deze rijden 50/60 kilometer per uur over de drempels heen om toch een beetje snel bij de inzet te komen. Bij een binnenbrand heeft een team altijd haast omdat we niet weten of er iemand binnen is. Bij een reanimatie wil je altijd kijken of je levens kunt redden. De wagens worden niet beter van een strak tempo over de drempels."

De afwegingen die nu gemaakt worden, zijn onvoldoende en moeten in de ogen van de brandweercommandant beter. "We zitten inmiddels aan tafel, dus vanuit een goed dialoog moet het wel goed komen. "