Juwelier Jan Evertsenstraat blijft dicht ondanks gang naar rechter

Juwelier Midyat aan de Jan Evertsenstraat in West, die vorig jaar door burgemeester Halsema werd gesloten na een explosie, moet voorlopig dicht blijven. Een verzoek van de exploitant om de opgelegde sluiting op te heffen is door de voorzieningenrechter afgewezen.

De burgemeester sloot het pand op 5 december 2021 voor onbepaalde tijd omdat er een ernstig gevaar voor de openbare orde was. Halsema verwees daarbij naar twee explosies en een beschieting die eerder dat jaar plaats hadden gevonden bij de juwelier. Ook verrichtte de politie in 2021 onderzoek in de woning van de exploitant en haar ex-man omdat zij werden verdacht van witwassen.

Halsema wees een verzoek van de exploitant om de zaak te heropenen af, omdat de kans op herhaling te groot is. De exploitant stapte daarop naar de voorzieningenrechter. Volgens haar is er namelijk geen concrete dreiging vastgesteld en lijkt het erop dat de burgemeester 'het zekere voor het onzekere' kiest. Ook vond ze de sluiting een te ingrijpende maatregel.

Risico op herhaling groot

De rechter oordeelde echter dat Halsema juist heeft gehandeld. Volgens de rechtbank mocht de burgemeester afgaan op de informatie van de politie en is voldoende aannemelijk dat, gelet op de aard en de ernst van het incident, het risico op herhaling groot is.

Verder acht de rechter het van belang dat uit onderzoek blijkt dat er een verdenking is van 'gewoontewitwassen' door de exploitant en haar ex-man, waarbij de juwelier als dekmantel wordt gebruikt.