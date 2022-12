Bewoners Slotermeerlaan eerder opgeschrikt door vals brandalarm: "Nu opeens echt, dat komt hard aan"

De brand ontstond rond 11.00 uur in de kelder van de flat. "Dat we zoveel neppe brandalarmen hebben en nu opeens echt, dat komt wel hard aan eigenlijk", vertelde een bewoner. "Dan zie je hoe dichtbij het opeens kan komen." Een ander: "Nu was het echt, ik vond het wel spannend. Ik sta hier nog op mijn sloffen."

Ruiken

De brand was volgens een bewoner goed te ruiken. "Uiteindelijk ben ik heel snel naar buiten gerend met mijn vriendin", vertelde hij.

In het gebouw wonen 219 studenten en starters, die niet meer terug naar hun woning kunnen. Veertig van hen kunnen niet zelf een andere slaapplek vinden. Voor hen wordt opvang geregeld. Twee bewoners hadden rook ingeademd, zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

In orde

Woonzorg Nederland, de eigenaar van het gebouw, bevestigt dat de brandmeldingsinstallatie in de afgelopen periode inderdaad soms onterecht afging. "De brandmeldinstallatie is daarop gecontroleerd en in orde bevonden. Om misbruik van de brandmeldinstallatie te voorkomen hebben we preventief klepjes aangebracht."

Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug kunnen. Alles zou nu in het werk worden gesteld om de stroomvoorziening te herstellen. De woordvoerder van Woonzorg Nederland noemt het 'ontzettend vervelend, zeker met de feestdagen op komst'.