Stad NL V Jeroen was dakloos, maar kocht eind 2022 een 'rijdend huis'

Ook in 2022 gebeurde er ontzettend veel in Amsterdam. De stad ging van lockdowns naar de summer of love, doorstond een dodelijke storm, kreeg een nieuw bestuur en ving duizenden vluchtelingen op. Intussen zorgden inflatie en hoge energieprijzen voor kopzorgen. In 020 in 2022 blikken we terug op dit roerige jaar met mensen uit de stad die onderdeel werden van het nieuws.

Vandaag spreken we Jeroen, die eerder dit jaar nog dakloos was en in zijn auto overnachtte. In augustus vertelde hij dat hij graag een camper wilde kopen en dat is hem een paar weken geleden gelukt. "Ik heb gewoon een heel rijdend huis nu. Alles zit erin. Toilet, bedden, keukens. De hele rambam."

Wel heeft ook hij last van de stijgende prijzen. De camper loopt 1 op 7 en hij gebruikt gasflesjes om de camper te verwarmen, iets dat drie- tot vierhonderd euro per maand kost. Maar dankzij die gasflesjes kan hij ook koken. "Ik heb hier ook alle faciliteiten die je moet hebben in een keuken." Jeroen spreekt nog van een experiment: de maandelijkse kosten lijken minder hoog dan een sociale huurwoning, maar mochten er onderdelen stuk gaan dan kan dat veranderen. "Ik zie het heel open, hoop op mooie dingen en op weinig pech. De komende week ga ik ook naar de andere kant van het land. Wat heb ik dan nog te zoeken op straat in Amsterdam?"