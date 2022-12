Zachte kerst met af en toe een bui

Om maar met de deur in huis te vallen: er komt definitief geen witte kerst dit jaar, dat is de voorspelling van de weerdienst Weeronline. Het gaat namelijk vooral regenen. Vandaag blijft het in de ochtend droog, maar is er in de middag kans op wat regen. Op Tweede Kerstdag is het overwegend bewolkt en er is kans op stevige buien.