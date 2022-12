Ouders doodgereden Shana willen eerder veroordeling wegens roekeloos rijgedrag

De ouders van de doodgereden Shana Leurs starten een petitie om de minimum celstraf voor veroorzakers van dodelijke verkeersongevallen fors omhoog te krijgen. Hun dochter werd vorig jaar maart in Osdorp doodgereden door de 21-jarige Mohamed L. De rechtbank besloot vorige week dat L. een celstraf van zes maanden en een rijontzegging van twee jaar krijgt, terwijl het OM drie jaar cel had geëist. Volgens de rechtbank was er geen sprake van roekeloos rijgedrag.

De petitie van de ouders is inmiddels door ruim vierhonderd mensen ondertekend. Ze vinden dat er sneller moet kunnen worden overgegaan tot een veroordeling wegens roekeloos rijgedrag, waar zwaardere straffen op staan. "Roekeloos rijgedrag is een misdrijf", schrijven Ivar en Wanda Leurs bij de petitie.

Mohamed L. reed op de dag van het ongeluk vorig jaar maart zo'n 100 kilometer per uur op een weg waar 50 kilometer per uur de maximale snelheid was. De rechtbank beoordeelt het rijgedrag van de man als 'onvoorzichtig'. Ivar en Wanda Leurs, Shana's ouders, zien het rijgedrag niet alleen als onvoorzichtig, maar als roekeloos.

Mohamed L. zou heel kort voor de aanrijding op zijn telefoon hebben gezeten terwijl dit niet mocht. Dat hij zijn telefoon bediende is volgens de rechtbank duidelijk, maar of hij het toestel in zijn hand gehad heeft, is volgens de rechter niet te bewijzen.

Shana's ouders waren niet te spreken over de straf. "Als er geen hoger beroep komt, is dit het signaal dat je blijkbaar iemand mag doodrijden en er zomaar mee wegkomt", vertelden ze na de uitspraak. Met het nieuws dat er een hoger beroep komt, krijgen ze goede hoop. "Zo worden nabestaanden en slachtoffers niet zomaar aan de kant gezet".