Ingeleverde kerstbomen worden opgehaald: "Lever ze zonder ballen in, scheelt een hoop aan splinters in onze handen"

Je hebt de kerstboom-inleverborden vast al zien staan in de stad. Bij veel Amsterdammers staat de kerstboom nog in de woonkamer, maar na de feestdagen willen de meesten ervan af. Van 2 tot en met 13 januari kun je de kerstboom elke dag naar één van de 1000 inzamelpunten brengen. In Amsterdam Informeert vertelt chauffeur Nicky Smet hoe hij de bomen het liefst aangeleverd krijgt.