Daley Blind vertrekt na 4,5 jaar bij Ajax

Daley Blind vertrekt bij Ajax. In een statement laat de club vandaag weten dat het contract van de 99-voudig international wordt ontbonden. Voor de 32-jarige Blind komt er daarmee een einde aan zijn tweede periode in de Arena.

Blind komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Nadat hij in 2014 met vier landstitels op zak naar Manchester United vertrok, keerde hij in 2018 terug op het oude nest. In zijn tweede periode maakte Blind grote successen mee bij Ajax. Onder trainer Erik ten Hag werd hij drie keer landskampioen. Als ervaren centrumverdediger speelde hij ook een belangrijke rol in het Ajax dat in 2019 de halve finale van de Champions League bereikte.

Met de komst van de nieuwe trainer Alfred Schreuder was Blind dit seizoen niet altijd zeker meer van een basisplaats bij Ajax en ook onder de supporters was er veel kritiek op de reserveaanvoerder van Ajax. Eerder deze maand meldde de Telegraaf al dat Ajax deze winter afscheid wilde nemen van Blind.

Afscheid

“We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen", laat directeur Edwin van der Sar weten. "Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de Arena op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters.”

Over twee periodes won Blind naast de zeven landstitels ook twee keer de beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Hij speelde in totaal 333 wedstrijden voor de club.

Twee weken geleden meldde De Telegraaf nog dat Blind gratis mocht vertrekken bij Ajax. Blind was daar niet blij mee. "Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de ‘media’ ligt. Het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht...", twitterde hij.