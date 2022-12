Bewoners Slotermeerlaan niet verrast door brand: "Er gaat hier wel meer mis"

De bewoners van de studentenflat aan de Slotermeerlaan konden deze kerst niet hun eigen huis in. Door een brand in de meterkast zit het hele gebouw zonder stroom en hangt er nog een flinke rookgeur volgens studenten. Sommige bewoners laten aan AT5 weten dat ze niet verrast waren door de brand en dat er wel vaker dingen stuk in het gebouw.

Zaterdagochtend brak de brand uit in de kelder van het gebouw. Alle bewoners moesten hun huis uit. "Het voelde een beetje als een slechte kerstfilm", zegt een bewoner. "Dat er iets gebeurt en dat je met z'n allen samenkomt en daarna in de rij staat om je spulletjes te pakken."

Nu een paar dagen later kunnen ze nog steeds niet terug hun woning in. Tot donderdag zijn ze verzocht om een tijdelijk onderkomen te regelen. Voor wie niet bij vrienden of familie terecht kan, mag in een hotel verblijven. "Ik krijg honderd euro per nacht voor een hotel", zegt er een. "Dat is wel fijn, maar ik kan daar niet koken, dus ik hoop dat er ook nog iets bij komt voor eten."

Schimmel en defecte lift

Alle bewoners die AT5 spreekt - ook buiten beeld - zijn tevreden over de communicatie over de brand vanuit wooncorporatie Woonzorg Nederland, maar zijn over het algemeen minder blij met de eigenaar van het pand. "De brand verbaast me niets", zegt een bewoner. "We hebben schimmel in de woningen, de liften doen het vaak niet en nu dit." Een andere bewoner beaamt hetzelfde en voegt eraan toe: "Ze doen er weinig aan. De brandalarmen waren ook al stuk, want die gaven een paar keer vals alarm." Daardoor dacht de bewoner allereerst ook dat deze brand loos alarm was.

"Het is leegstandsbeheer", zegt een student, "dus je weet als je hier gaat wonen dat het geen 5-sterrenhotel is. Daar is de prijs ook naar."

Onduidelijkheid

Wanneer de flat weer bewoonbaar is, dat is nog onduidelijk. Woonzorg Nederland laat weten dat er nog steeds wordt gekeken naar de elektriciteitsinstallatie en in hoeverre deze beschadigd is. Ook laat de corporatie weten dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd in de flat. Van een defecte lift en van de schimmelproblematiek zijn ze op de hoogte. Beide zijn lastig op te lossen door lange levertijden van onderdelen.