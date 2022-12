Herstel flat Slotermeerlaan gaat maanden duren, bewoners moeten voorlopig elders verblijven

Het herstel van de brandschade in de flat aan de Slotermeerlaan kan tot twee maanden in beslag nemen. Dat schrijft wooncorporatie Woonzorg Nederland in een brief aan de bewoners. In de brief wordt huurders gevraagd om 'voor een langere periode onderdak te regelen.' Huurders hoeven in de tussenliggende periode geen huur en servicekosten te betalen.