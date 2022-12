De jaren van Daley Blind bij Ajax

Daley Blind vertrekt na 333 wedstrijden bij Ajax. AT5 is het archief ingedoken om terug te blikken op de mooie momenten van de geboren en getogen Amsterdammer. Ook komen de vaste Ajax-analisten van AT5 Kale en Kokkie aan het woord en vertelt Lars van Eijden van de Pantelic Podcast over het 'kille statement van Ajax'.

Blind komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Nadat hij in 2014 met vier landstitels op zak naar Manchester United vertrok, keerde hij in 2018 terug op het oude nest. In zijn tweede periode maakte Blind grote successen mee bij Ajax.

Onder trainer Erik ten Hag werd hij drie keer landskampioen. Als ervaren centrumverdediger speelde hij ook een belangrijke rol in het Ajax dat in 2019 de halve finale van de Champions League bereikte. Over twee periodes won Blind naast de zeven landstitels ook twee keer de beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.