Extreem zacht weer tijdens jaarwisseling voorspeld

Het zijn ongebruikelijk hoge temperaturen voor begin januari, want normaal gesproken ligt het kwik rond deze tijd van het jaar rond de 6 graden. Toch zijn ze niet uniek: vorig jaar nog werden er in Nederland warmterecords gebroken. In Amsterdam werd het toen 13 graden met oud en nieuw.

Geen zon

Ondanks de hoge temperaturen hoeven we geen rekening te houden met een zonnige dag. Dat heeft vooral te maken met luchtvervuiling door vuurwerk. Waar die in Nederland over het algemeen is afgenomen, neemt de luchtvervuiling op oudjaarsdag juist toe, schrijft Weeronline.

Na oud en nieuw zal het zachte weer nog een paar dagen aanhouden. Na maandag daalt de temperatuur naar ongeveer acht graden. Echte vrieskou zit er deze kerstvakantie niet meer in, omdat de wind vooral uit zuidelijke richting waait.