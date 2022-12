Daley Blind heeft Ajax na 333 wedstrijden via de zijdeur verlaten. Met tranen in de ogen en met pijn in het hart. Kale & Kokkie bespreken deze week wat dit zegt over de situatie bij Ajax, en wat dit betekent voor de naderende tweede seizoenshelft. "Als je weer een paar keer verliest, kan die paling Van der Sar beter meteen op het strand van Noordwijk gaan liggen."