Twee mannen overvallen coffeeshop in De Pijp met vuurwapen

Een coffeeshop aan de Tolstraat in De Pijp is afgelopen nacht door twee mannen met een vuurwapen overvallen. Het duo is vervolgens met buit gevlucht. Het personeel raakte niet gewond.

De overval gebeurde rond middernacht. De mannen liepen naar binnen en bedreigden het personeel met het wapen. De politie vond buiten bij de coffeeshop sporen. Volgens een getuige zou het gaan om een flesje en sigarettenpeuken, de politie kan dit in het kader van het onderzoek niet bevestigen.

Ongeveer tien minuten later kreeg de politie een melding dat er op de Valentijnkade in Oost een motorscooter in het water zou liggen. Een mogelijke bestuurder werd niet aangetroffen. Het voertuig is uit het water gehaald en de politie onderzoekt of deze iets te maken had met de overval op de coffeeshop.

De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of een dashcam van zowel de Tolstraat als de Valentijnkade wordt gevraagd om de beelden te delen.