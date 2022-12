Amsterdammer krijgt 21 maanden cel voor oproepen tot aanslag op premier Rutte

De straf valt lager uit dan de eis van 33 maanden die het Openbaar Ministerie had geëist. Volgens de rechtbank is O. verminderd toerekeningsvatbaar omdat hij 'psychosociale problemen' heeft en makkelijk te beïnvloeden is. Omdat O. al negen maanden in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in.

O. schreef op het openbare Telegram-kanaal 'De Bataafse Republiek', dat vorig jaar oktober werd opgedoekt door justitie vanwege de opruiende en bedreigende berichten. In zijn berichten gebruikte hij termen als 'oude wereld vernietigen', 'shooten' en 'het parlement bestormen en met dodelijk geweld die zooi opruimen'. Volgens de rechtbank riep hij daarmee op tot een terroristisch misdrijf tegen de regering.