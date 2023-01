"Alle miesgassers, nakketikkers en ook de lieve mensen, gelukkig nieuwjaar hè!"

Waar jonge Amsterdammers het liefst toeristen en skinny jeans zien verdwijnen, droomt een ondernemer op de Dappermarkt van een stad zonder ratten: "Ongelooflijk, hoeveel je er van ziet." Maar bewoners willen ook graag de oorlog en corona vergeten: "Dat mag allemaal wegblijven."

Een ander is zeer stellig in wat hij wenst niet meer terug te zien: "Er heeft laatst een zwerver tegen mijn deur aangekakt, dat hoef ik niet meer." De eigenaresse van café Sonneveld vindt echter dat we minder moeten zeuren: "Alles is altijd teveel en nooit goed, we moeten gewoon blij zijn met wat we hebben."