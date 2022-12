Debat wegens zorgen brandweer om 30 km per uur: "Brandveiligheid kan in het geding komen"

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) moet over twee weken in de Stopera uitleg geven over de zorgen die de brandweer heeft over de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de stad. De VVD heeft het onderwerp op de agenda gezet.

"De brandveiligheid van onze stad kan in het geding komen", stelt VVD-raadslid Daan Wijnants. "De Amsterdamse VVD vindt dat de brandweer haar belangrijke werk goed moet kunnen blijven doen." Wijnants wil het ook hebben over de slechte staat van de kades en bruggen, waardoor brandweerwagens er in de toekomst mogelijk niet meer kunnen rijden.

Brandweercommandant Tijs van Lieshout zei vorige week in het AT5-programma Park Politiek dat hij zich zorgen maakt over het voornemen van de gemeente om op tachtig procent van de wegen in de stad 30 kilometer per uur als maximumsnelheid in te stellen. Normaal gesproken rijdt de brandweer tijdens spoedmeldingen 20 kilometer per uur harder dan toegestaan, maar de nieuwe maximumsnelheid betekent een snelheid van 50 kilometer per uur in plaats van 70 kilometer per uur.

Ook gaf Van Lieshout aan zich zorgen te maken over de nieuwe drempels die de gemeente wil plaatsen. "Dan schrijven we brandweerwagens dubbel zo snel af. "