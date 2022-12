Weesp wordt op 1 januari nóg Amsterdamser: "Beetje betutteling"

Er gaat qua regelgeving veel veranderen op 1 januari in Amsterdam, en dus ook in Weesp. Want hoewel ze al vanaf maart officieel deel zijn van de stad, krijgen ze in het nieuwe jaar ook te maken met alle Amsterdamse belastingen. "Schandalig."

Naast de Amsterdamse belastingen zal ook het vuurwerkverbod gelden in Weesp. "Ik vind het wel lekker rustig", vertelt een Amsterdammer. "Maar het is ook een beetje betutteling". Een andere nieuwe Amsterdammer is teleurgesteld over verbod. "Ik snap er geen moer van", zegt ze.

Amsterdamse belastingen

Het vuurwerkverbod roept dus gemengde reacties op in Weesp. Maar over de hogere tarieven van de reclamebelasting voor ondernemers zijn de meeste Weespers of eigenlijk Amsterdammers het eens: dat is geen goede zaak. "Schandalig vind ik het. Mensen hebben het al moeilijk en dan moeten ze ook nog meer belasting gaan betalen", vertelt een man.

"Dat is jammer voor de ondernemers, maar het is wel de nieuwe werkelijkheid en daar zullen ze mee moeten leren leven", aldus een man die al vijftig jaar in Weesp woont. Een andere voorbijganger is vooral bang dat het lastig gaat worden voor de kleine ondernemer. "Het gaat wel pittig worden".