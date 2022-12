Vanavond en vannacht code geel wegens zware windstoten

Volgens de weerdienst is er kans op zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. De windstoten komen uit het zuidwesten. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden", aldus het KNMI.

De brandweer waarschuwt om bij het afsteken van vuurwerk, wat in gemeenten buiten Amsterdam wel is toegestaan, goed uit te kijken. "Een vuurpijl die door de wind de verkeerde richting uitgaat, kan al snel een brand veroorzaken of omstanders verwonden."

Vanwege de harde wind zijn de vuurwerkshows in de stad en in Weesp afgelast. Wel vindt er op het Museumplein een lichtshow plaats en is er in de Tuinen van West een feest met het traditionele brandende houten kunstwerk.

Het vreugdevuur in Noord lijkt eveneens door te kunnen gaan. "Als de wind rond middernacht te heftig is, dan steken we het vuur wat eerder aan. Dat besluiten we rond 22 uur", aldus organisator Patrick van Bronswijk.