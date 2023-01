Vuurwerkverbod maakt weinig indruk, massaal geknal rond middernacht

Van het vuurwerkverbod was rond 00.00 uur bijna niets te merken. Er werd, net als tijdens voorgaande jaren, massaal vuurwerk afgestoken in de stad.

Het ging in Amsterdam om een lokaal afsteekverbod. Toch mocht er in de stad wel gewoon vuurwerk verkocht worden en was alleen bezit niet strafbaar.

Op de Dam werden eerder vanavond door handhavers wel boetes uitgedeeld aan mensen die vuurwerk afstaken. Op veel andere plekken werd ook overdag en 's avonds niet opgetreden.

Beelden die op verschillende plekken zijn gemaakt rond middernacht: