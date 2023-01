De politie heeft vanavond drie gewonden aangetroffen op het Beursplein in het centrum. De drie hadden steekverwondingen.

Drie gewonden bij steekpartij in Centrum Inter Visual Studio

Drie gewonden bij steekpartij in Centrum Inter Visual Studio

Drie gewonden bij steekpartij in Centrum Inter Visual Studio

Rond 2.45 uur werden er drie ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen. Het is nog niet duidelijk waar de steekpartij plaatsvond. "Ze zijn op het Beursplein aangetroffen, maar waar het is gebeurd zal moeten blijken uit hun verklaringen", zegt een politiewoordvoerder.

Eén van de gewonden is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, de andere twee zijn ter plekke behandeld of gecontroleerd.