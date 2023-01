Gemeente: drukke jaarwisseling met verschillende ongeregeldheden

De politie heeft rond de jaarwisseling tientallen aanhoudingen verricht, fors meer dan een jaar eerder. Hoewel er voor het eerst een afsteekverbod gold, werd er in veel delen van de stad massaal vuurwerk afgestoken. De meeste vuurwerkoverlast werd geregistreerd in de stadsdelen Zuidoost, West, Nieuw-West en Weesp, meldt de gemeente.

Politie en handhaving hadden volgens de gemeente hun handen vol aan het handhaven van de openbare orde, de leefbaarheid en het ondersteunen van collega’s van andere diensten. Vooral op de Dam, in West en in Nieuw-West was het onrustig. Op de Dam werden meerdere mensen aangehouden die vuurwerk gooiden naar de politie. In totaal werden er dus fors meer aanhoudingen verricht dan vorig jaar, maar het totaal aantal incidenten lag lager dan anders.

Voor de brandweer was het in vergelijking met andere jaren een drukke avond en nacht. Vooral na middernacht nam het aantal meldingen van containerbranden toe. Het totaal aantal inzetten van de brandweer was vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal vuurwerk gerelateerde gewonden was dit jaar nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Het aantal spoedritten van de ambulance lag wel een stuk hoger dan vorig jaar.



Op het Museumplein werd een lichtshow georganiseerd. Die trok zo'n vijftigduizend bezoekers. Volgens de gemeente was de sfeer er ondanks de grote drukte gemoedelijk.

Hieronder een overzicht van de grootste incidenten:

Vreugdevuur

In Floradorp was de ME aanwezig, net als een Duits waterkanon. Vanwege de harde wind verbood de driehoek (burgemeester, politie, justitie) daar zaterdagavond het traditionele vreugdevuur. Iets later werd het vuur toch aangestoken. Er werd uiteindelijk niet ingegrepen.