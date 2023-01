Zo vierde de stad oud en nieuw: "Amsterdam, lekker gek doen en gewoon een beetje genieten"

Na twee jaar corona kon Amsterdam afgelopen nacht weer ouderwets oud en nieuw vieren. En dat deed het... Want ondanks het afsteekverbod was er volop vuurwerk, en ook het vreugdevuur in Floradorp brandde weer uitbundig hoewel de driehoek (burgemeester, justitie, politie) dat had verboden. De stad ging juichend, drinkend, zoenend en feestend het nieuwe jaar in.