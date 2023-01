Stad NL V Kan je flaneren in de drukste straat van Amsterdam? De Straten op de Stadhouderskade

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Stadhouderskade in de Pijp.

Extreem veel verkeer, geluid, weinig groen en alles behalve een ontmoetingsplek. Dan hebben we het over de drukke Stadhouderskade. Waar je nu van je sokken wordt gereden, werd hier vroeger juist in een mooie groene omgeving ontmoet en zelfs geflaneerd. Het was dé plek om je nieuwe hoepelrok te showen en de laatste pruikenfashion tentoon te spreiden. Vier eeuwen later is daar nog maar weinig van over. Of kunnen we nog terug naar een plek met natuur, rust en ontmoetingen?

Flaneren op de Stadhouderskade, 1893 - Stadsarchief Amsterdam

Ruth kan ons alles vertellen over de vergroening van dit stukje van de stad. Ze woont al in de buurt sinds '99 en ziet het hier graag veranderen. “Ik had in mijn hoofd al duizend keer de Stadhouderskade opnieuw ingericht”. Met haar werk is ze de hele dag bezig met concepten ontwikkelen en ambities te bedenken om een gezondere leefomgeving te creëren. Ruth neemt ons een mee naar de plek waar de vergroening zal gaan plaatsvinden, ook wel The Green Mile genoemd en gaan vanuit haar ogen naar de straat kijken.

Ben van Berkel, met wie we het als geen ander kunnen hebben over het veranderende straatbeeld van de stad. Als een van de grootste architecten van Nederland is hij namelijk constant bezig met het veranderen van het uitzicht van mensen. We mogen een kijkje nemen in zijn artistieke kantoor, waar al zijn grote ideeën zijn ontstaan, waaronder de Erasmusbrug. Welke icoon gaat Ben onze stad geven? En gaat die kabelbaan naar Noord er echt komen?