Kale en Kokkie maken zich zorgen om Ajax: "Helemaal geen zin in tweede seizoenshelft"

De laatste jaren gebeurt er bij Ajax altijd wel wat aan de winter, maar deze keer is het volgens Kale en Kokkie al helemaal verschrikkelijk. "Laten we hopen dat ons voorgevoel van geen kant klopt", zegt Kale. Want, zo vult Kokkie aan: "Ik ben er bang voor. En sterker nog, ik heb er nog helemaal geen zin in."

Na een lange winterstop hervat Ajax komende zondag tegen NEC weer de competitie. De afgelopen maanden werkte de ploeg van Alfred Schreuder twee oefenwedstrijden af. In de eerste wedstrijd tegen Volendam (5-4 winst) moest Ajax eerst een 0-3 achterstand wegwerken.

Telstar

Ook het oefenpotje dat Ajax afgelopen week tegen Telstar afwerkte (5-1 winst) was volgens de mannen nog niet om aan te gluren. "Met alle respect, maar ook Jong Ajax wint met 5-1 van Telstar", zegt Kokkie. "Zelfs tegen Telstar houdt dit Ajax niet de nul."

"Het wordt nu allemaal gebagatelliseerd omdat het een oefenwedstrijd is, maar aanstaande zondag spelen we gewoon weer een competitiewedstrijd tegen NEC", zegt Kale. "Straks spelen we tegen tegenstanders die er mogen zijn. Na NEC krijgen we Twente thuis, en de week daarop krijgen we onze vrienden uit Rotterdam op bezoek. "Of Ajax gaat zondag gaat verliezen? "Ik heb er geen goed gevoel over, ben ik heel eerlijk in."