Minder zicht door dichte mist in de stad

Volgens het KNMI gaat het om plaatselijke mist. Volgens gegevens van Buienradar was het om 4.30 uur nog niet mistig in de stad, maar die situatie veranderde later in de ochtend.

Rond 8.20 uur wordt er regen verwacht. Het blijft dan niet lang regenen. Vanaf 16.00 uur begint de regen weer, vanaf dan blijft het de hele avond en nacht nat.

Morgen worden veel buien en wind verwacht.