Landelijk meer steun voor vuurwerkverbod

Het aantal Kamerleden dat voor een landelijk vuurwerkverbod is groeit. Ook D66 is tegen, meldt de NOS . Dat betekent overigens nog niet dat er een meerderheid is.

De landelijke fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks deden eerder een voorstel voor een geheel vuurwerkverbod. Vorig jaar bleek daar te weinig steun voor te zijn.

Het CDA is wel tegen een vuurwerkverbod. Ook de VVD is 'op dit moment' tegen. PVV-Kamerlid Barry Madlener zei dat zijn partij ook niet voor een landelijk verbod is, maar PVV-Kamerlid Lilian Helder corrigeerde hem via Twitter. "Hij spreekt voor zijn beurt: dit wordt besproken in een fractievergadering en ook in overleg met de woordvoerder Politie… "

Burgemeester Halsema liet zondag weten dat de jaarwisseling in de stad onrustig verlopen was. Ze deed een "dringend appel op het kabinet" om de landelijke vuurwerk-wetgeving aan te passen. Dit jaar gold er namelijk een lokaal afsteekverbod in Amsterdam, maar dat verbod werd veelvuldig genegeerd. Ook was vuurwerkbezit en vuurwerkverkoop wel toegestaan in de stad.