Erfenis om het leven gebrachte Rietje Willms gaat naar kinderen van veroordeelde zoon

Dat meldt Het Parool. De rechter zei dat de broers van Hans hun stellingen niet voldoende hadden onderbouwd. Ze beweerden dat hun moeder geen eigen beslissingen kon nemen omdat ze een geestelijke stoornis had en dat Hans haar onder druk had gezet, maar daar ging de rechter dus niet in mee.

Rietje Willms (80), de weduwe van vastgoedman Edward Willms, werd in 2016 gedood door haar eigen zoon Hans in haar woning aan het Kastanjeplein in Oost. Hij kreeg in hoger beroep een celstraf van 15 jaar en negen maanden.

Morfine

In de rechtbankzittingen na de moord werd duidelijk dat Rietje Willms overleed aan een toegediende overdosis morfinetabletten. In afgetapte telefoongesprekken bespreken Hans en zijn vrouw waarom het fijn is dat de moeder gecremeerd is. Op die manier konden er dan geen sporen meer gevonden kunnen worden, die mogelijk naar hen zouden leiden. Ook kwam in de gesprekken naar voren dat zolang zij niet bekennen er geen veroordeling is.

In 2018 werden Hans en zijn vrouw allebei veroordeeld tot celstraffen van 10 jaar wegens doodslag. Het echtpaar ging in hoger beroep. Dit resulteerde in een celstraf van 15 jaar en negen maanden voor Hans. H. werd vrijgesproken, omdat er onvoldoende bewijs was voor haar mogelijke bijdrage. Hij ging later in cassatie, maar de Hoge Raad hield zijn veroordeling in stand.

Testament

In het verleden zijn er drie wijzigingen in het testament van Rietje Willms aangebracht. De laatste wijziging die is doorgevoerd dateerde uit 2013, toen de broers uit het testament zijn gehaald. Hans was vanaf dat moment de enige erfgenaam.

Doordat Hans veroordeeld is voor het doden van Rietje Willms, heeft hij automatisch het recht op de erfenis verspeeld. In het testament is opgenomen dat als Hans om wat voor reden dan ook niet zou kunnen erven, zijn kinderen alles erven. Dat gaat dus inderdaad gebeuren.