Vuurwerkshow bij A'dam Toren dan toch een feit: "Nog nooit zo'n vette show gezien"

Om 20.23 uur stipt kon Amsterdam, twee dagen later dan gepland, maandagavond alsnog genieten van de vuurwerk- en droneshow bij de A'dam Toren. Heel veel bezoekers verzamelden zich achter het Centraal Station, waar het spektakel het beste te zien was.

Arne Koefoed, een van de organisatoren, is blij dat de show toch nog is uitgevoerd: "Onze boodschap van feelgood en liefde voor heel Amsterdam en de wereld die is 2 januari net zo'n goed voornemen als oud en nieuw". Volgens hem is de boodschap achter de show 'verbinding, liefde, het leven vieren en inclusiviteit'.